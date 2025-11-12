Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России

https://ria.ru/20251112/surkova-2054570584.html
Арина Суркова стала победителем на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арина Суркова стала победителем на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Сурковой составил 23,87 секунды. Серебро завоевала чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова (23,88 секунды), бронзу - Алина Гайфутдинова (24,10).
У мужчин на дистанции 50 метров кролем лучшим стал Егор Корнев (20,51). Далее расположились Александр Назаренко (21,10) и Даниил Косенков (21,16).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.