Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России
18:04 12.11.2025
Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России
Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России
Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России
Арина Суркова стала победителем на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
арина суркова
плавание
2025
арина суркова, плавание
Арина Суркова, Плавание
Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России

Суркова победила на дистанции 50 метров кролем на ЧР на короткой воде

Арина Суркова (Россия) на финише соревнований по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем среди женщин на VI этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
Арина Суркова (Россия) на финише соревнований по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем среди женщин на VI этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арина Суркова стала победителем на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Сурковой составил 23,87 секунды. Серебро завоевала чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова (23,88 секунды), бронзу - Алина Гайфутдинова (24,10).
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
9 ноября, 18:48
У мужчин на дистанции 50 метров кролем лучшим стал Егор Корнев (20,51). Далее расположились Александр Назаренко (21,10) и Даниил Косенков (21,16).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
 
Арина СурковаПлавание
 
