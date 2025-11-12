https://ria.ru/20251112/suleymanov-2054401823.html
Суд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.11.2025
Суд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы
оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решила судья.
Основная часть слушания, как ранее и заседание, в ходе которого был рассмотрен вопрос об аресте Сулейманова
, прошло в закрытом режиме. Миллиардер участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ
).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.