Бенефициару "Корпорации СТС" Боброву продлили арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд продлил до 15 февраля арест бизнесмену Алексею Боброву, бенефициару "Корпорации СТС", по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В среду в инстанции поясняли РИА Новости, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении ареста и Черных, и бенефициару "Корпорации СТС" Алексею Боброву.

В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.

Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и, как уточнял агентству его адвокат, уволился из ОТСК.

Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова", уголовное дело которого о получении взятки в особо крупном размере уже начал рассматривать суд.

К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превышала 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор региона Олег Чемезов. В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ

Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в Ленинский районный суд столицы Урала : среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся Бобров и Биков, Черных, Чемезов, гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов. Предварительное заседание по данному иску прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.

В свою очередь источник в оперативных службах 17 октября уточнял РИА Новости, что возбуждено уголовное дело против представителей ОТСК о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" (входит в структуру " Роснефти ") при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа.