Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 12.11.2025
Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО
Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО
2025
Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО

Житель Брянска осужден на 12 лет за отправку ВСУ видео расположения ПВО

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Жителя Брянска приговорили к 12 годам лишения свободы за то, что он отправил представителям ВСУ видео места дислокации российской ПВО, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
По данным суда, фигурант, будучи противником СВО, договорился с представителем вооруженных сил Украины через переписку передавать сведения о российских войсках.
"В октябре 2024 года фигурант дела снял с помощью телефона видео места дислокации ПВО Вооруженных сил РФ и отправил адресату со стороны Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что подсудимый подтвердил факт отправки видеозаписи, но пояснил, что не считает это преступлением.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщила пресс-служба судов.
Приговор не вступил в законную силу.
Специальная военная операция на УкраинеБрянскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
