Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО

ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Жителя Брянска приговорили к 12 годам лишения свободы за то, что он отправил представителям ВСУ видео места дислокации российской ПВО, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
По данным суда, фигурант, будучи противником СВО, договорился с представителем вооруженных сил Украины через переписку передавать сведения о российских войсках.
"В октябре 2024 года фигурант дела снял с помощью телефона видео места дислокации ПВО Вооруженных сил РФ и отправил адресату со стороны Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что подсудимый подтвердил факт отправки видеозаписи, но пояснил, что не считает это преступлением.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщила пресс-служба судов.
Приговор не вступил в законную силу.
