12:36 12.11.2025
Председателю совета директоров "Корпорации СТС" продлили арест
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Председателю совета директоров "Корпорации СТС" продлили арест

Суд продлил арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Черных

© РИА НовостиТатьяна Черных
Татьяна Черных - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости
Татьяна Черных. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 15 февраля продлил арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей председателя совета директоров "Корпорация СТС" Татьяне Черных, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой – ред.). Мера пресечения продлена по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
ПроисшествияЕкатеринбургРоссия
 
 
