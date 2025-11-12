https://ria.ru/20251112/sud-2054445608.html
Председателю совета директоров "Корпорации СТС" продлили арест
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 15 февраля продлил арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных по делу о мошенничестве в... РИА Новости, 12.11.2025
