Суд вернул в прокуратуру дело Портнягина

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил возвратить дело в отношении Портнягина ... прокурору Московской области", - огласила решение судья.

Заседание началось с того, что судья поставила на обсуждение вопрос о возврате дела прокурору для устранения препятствий при рассмотрении судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями.

Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.

Прокурор в прениях сторон потребовала для Портнягина, который в начале рассмотрения дела по существу полностью признал вину, наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Его супругу Екатерину она просила отправить в колонию на 5,5 лет, Николаева - на 2 года.

Защита же настаивала, что следствие посчитало переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на роды, легализацией доходов, полученных преступных путем.

По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.

Адвокаты указывали, что если суд согласится с квалификацией следствия, то это станет "первом в России делом, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, предстал перед судом за легализацию".