Суд вернул в прокуратуру дело Портнягина - РИА Новости, 12.11.2025
11:41 12.11.2025 (обновлено: 12:34 12.11.2025)
Суд вернул в прокуратуру дело Портнягина
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости
происшествия, россия, москва, дмитрий портнягин, алексей николаев, сlub 500
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев, Сlub 500
Суд вернул в прокуратуру дело Портнягина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил возвратить дело в отношении Портнягина... прокурору Московской области", - огласила решение судья.
Заседание началось с того, что судья поставила на обсуждение вопрос о возврате дела прокурору для устранения препятствий при рассмотрении судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями.
Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.
Прокурор в прениях сторон потребовала для Портнягина, который в начале рассмотрения дела по существу полностью признал вину, наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Его супругу Екатерину она просила отправить в колонию на 5,5 лет, Николаева - на 2 года.
Защита же настаивала, что следствие посчитало переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на роды, легализацией доходов, полученных преступных путем.
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Адвокаты указывали, что если суд согласится с квалификацией следствия, то это станет "первом в России делом, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, предстал перед судом за легализацию".
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий ПортнягинАлексей НиколаевСlub 500
 
 
