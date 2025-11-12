Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил на месяц арест бывшему ректору Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев и организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.