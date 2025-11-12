Рейтинг@Mail.ru
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги - РИА Новости, 12.11.2025
Новости Подмосковья
 
14:31 12.11.2025
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
жкх, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги

Более 80 тысяч жителей Московской области получили субсидии на услуги ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С начала года более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития.
"С начала года более 80 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей", - рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Заявители могут оформить упрощенное продление субсидии через портал госуслуг. Для этого необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого субсидия будет продлеваться автоматически.
В министерстве социального развития региона уточнили, что размер субсидии рассчитывается исходя из площади жилья и расходов на коммунальные услуги. Право на субсидию возникает, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи.
При оформлении субсидии необходимо предоставить сведения о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
 
 
Заголовок открываемого материала