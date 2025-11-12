Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С начала года более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития.

"С начала года более 80 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей", - рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Заявители могут оформить упрощенное продление субсидии через портал госуслуг. Для этого необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого субсидия будет продлеваться автоматически.

В министерстве социального развития региона уточнили, что размер субсидии рассчитывается исходя из площади жилья и расходов на коммунальные услуги. Право на субсидию возникает, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи.