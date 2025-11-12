https://ria.ru/20251112/subsidiya-2054480930.html
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги - РИА Новости, 12.11.2025
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги
С начала года более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:31:00+03:00
2025-11-12T14:31:00+03:00
2025-11-12T14:31:00+03:00
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
https://ria.ru/20251112/forum-2054407691.html
https://ria.ru/20251112/usluga-2054450592.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)
Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидии на коммунальные услуги
Более 80 тысяч жителей Московской области получили субсидии на услуги ЖКХ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С начала года более 80 тысяч жителей Подмосковья получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития.
"С начала года более 80 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей", - рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Заявители могут оформить упрощенное продление субсидии через портал госуслуг. Для этого необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого субсидия будет продлеваться автоматически.
В министерстве социального развития региона уточнили, что размер субсидии рассчитывается исходя из площади жилья и расходов на коммунальные услуги. Право на субсидию возникает, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи.
При оформлении субсидии необходимо предоставить сведения о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.