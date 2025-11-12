https://ria.ru/20251112/stolovaya-2054558194.html
В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления
В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления
В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления
12.11.2025
В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления
Работу столовой колледжа в Петербурге приостановили на 12 суток после отравления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", приостановил работу столовой в колледже на 12 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга
привлек к административной ответственности ООО "Аурум Плюс" за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ
... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО "Аурум Плюс" по адресу столовой в колледже на 12 суток", - сообщает пресс-служба
.
Отмечается, что представитель организации сообщила суду, что большинство нарушений уже исправлены.
По состоянию на 31 октября было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, двое заболевших - сотрудники пищеблока ООО "Аурум Плюс". Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.
Управление Роспотребнадзора
по Петербургу сообщало, что в ООО "Аурум Плюс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья. В пресс-службе судов города уточняли, что в ходе санэпидрасследования были выявлены нарушения маркировки посуды, в питании детей присутствовал кофе натуральный, печенье-сэндвич с арахисом, майонез и яйца с поврежденной скорлупой, также в помещениях пищеблока присутствовали мухи, а уборка была некачественной.