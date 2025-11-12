В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", приостановил работу столовой в колледже на 12 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Аурум Плюс" за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ ... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО "Аурум Плюс" по адресу столовой в колледже на 12 суток", - сообщает пресс-служба

Отмечается, что представитель организации сообщила суду, что большинство нарушений уже исправлены.

По состоянию на 31 октября было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, двое заболевших - сотрудники пищеблока ООО "Аурум Плюс". Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.