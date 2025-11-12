В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА

ПЯТИГОРСК, 12 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в промзоне на Ставрополье после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее в среду губернатор сообщил, что обломки БПЛА упали на территории промзоны в Буденновском округе, произошло возгорание; по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.