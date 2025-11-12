Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/stavropole-2054465499.html
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА
Открытое горение ликвидировано в промзоне на Ставрополье после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:47:00+03:00
2025-11-12T13:47:00+03:00
происшествия
буденновск
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251106/ataka-2053098960.html
буденновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буденновск, владимир владимиров
Происшествия, Буденновск, Владимир Владимиров
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА

В Буденновске потушили открытое горение в промзоне после падения обломков БПЛА

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 12 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в промзоне на Ставрополье после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Открытое горение на территории промзоны ликвидировано", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Ранее в среду губернатор сообщил, что обломки БПЛА упали на территории промзоны в Буденновском округе, произошло возгорание; по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
6 ноября, 03:56
 
ПроисшествияБуденновскВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала