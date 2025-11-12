https://ria.ru/20251112/stavropole-2054465499.html
В Ставрополье ликвидировали открытое горение после падения обломков БПЛА
Открытое горение ликвидировано в промзоне на Ставрополье после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:47:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В Буденновске потушили открытое горение в промзоне после падения обломков БПЛА
ПЯТИГОРСК, 12 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в промзоне на Ставрополье после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска
произошло возгорание. Открытое горение на территории промзоны ликвидировано", – написал Владимиров
в своем Telegram-канале.
Ранее в среду губернатор сообщил, что обломки БПЛА упали на территории промзоны в Буденновском округе, произошло возгорание; по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.