Гершкович назвал увольнение Станковича справедливым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Увольнение сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" справедливо, с ним "красно-белые" не могли решить свои задачи, сказал РИА Новости председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
"С увольнением Станковича опоздали. Ни у кого не было уверенности, что с этим тренером "Спартак" сможет решить свои задачи. Задачей "Спартака" всегда было, есть и будет первое место. Поэтому увольнение Станковича абсолютно справедливо. Думаю, его последний всплеск эмоций по отношению к журналистам возмутил всех. Это и стало последней каплей в принятии решения. Несмотря на то, что две последние игры неплохо играли", - сказал Гершкович.
После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда вышла в четвертьфинал пути РПЛ, где соперником клуба стал московский "Локомотив". Первую встречу "красно-белые" выиграли со счетом 3:1.
