Гершкович назвал увольнение Станковича справедливым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Увольнение сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" справедливо, с ним "красно-белые" не могли решить свои задачи, сказал РИА Новости председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.