Госдеп одобрил продажу тактических ракет Дании

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Дании 340 тактических авиационных ракет AIM-9X Block II и оборудования к ним на общую сумму 318,4 миллиона долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Дании тактических ракет AIM-9X Block II и сопутствующего оборудования на сумму 318,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что речь идет о поставке 340 ракет, а также запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения.
"Продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, являющегося движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - добавили в ведомстве.
