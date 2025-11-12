Госдеп одобрил продажу тактических ракет Дании

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Дании 340 тактических авиационных ракет AIM-9X Block II и оборудования к ним на общую сумму 318,4 миллиона долларов, заявили в Пентагоне.

Уточняется, что речь идет о поставке 340 ракет, а также запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения.