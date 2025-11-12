Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу тактических ракет Дании
23:33 12.11.2025 (обновлено: 23:35 12.11.2025)
Госдеп одобрил продажу тактических ракет Дании
в мире, дания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Дания, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Дании 340 тактических авиационных ракет AIM-9X Block II и оборудования к ним на общую сумму 318,4 миллиона долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Дании тактических ракет AIM-9X Block II и сопутствующего оборудования на сумму 318,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства.
