Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация законодателями от демпартии нескольких электронных писем скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна представляет собой попытку очернить репутацию президента США Дональда Трампа.

Ранее демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма, в которых Эпштейн упоминает Трампа

"Демократы выборочно сливали электронные письма в либеральные СМИ, чтобы создать ложный нарратив и очернить президента Трампа", - говорится в заявлении Левитт, полученном каналом CNBC.

Левитт также добавила, что "жертва", упомянутая в тех письмах, является правозащитницей Вирджинии Джуффре, "которая неоднократно заявляла, что президент Трамп не был причастен ни к каким правонарушениям".

"Факт остаётся фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба десятилетия назад за неподобающее поведение по отношению к своим сотрудницам, включая Джуффре", - сказала Левитт.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.