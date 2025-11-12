Рейтинг@Mail.ru
Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа
21:38 12.11.2025
Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа
Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа - РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация законодателями от демпартии нескольких электронных писем скандально известного финансиста... РИА Новости, 12.11.2025
2025
Белый дом обвинил демократов в попытке очернить репутацию Трампа

Левитт: демократы опубликовали письма Эпштейна, чтобы очернить репутацию Трампа

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация законодателями от демпартии нескольких электронных писем скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна представляет собой попытку очернить репутацию президента США Дональда Трампа.
Ранее демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма, в которых Эпштейн упоминает Трампа.
"Демократы выборочно сливали электронные письма в либеральные СМИ, чтобы создать ложный нарратив и очернить президента Трампа", - говорится в заявлении Левитт, полученном каналом CNBC.
Левитт также добавила, что "жертва", упомянутая в тех письмах, является правозащитницей Вирджинии Джуффре, "которая неоднократно заявляла, что президент Трамп не был причастен ни к каким правонарушениям".
"Факт остаётся фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба десятилетия назад за неподобающее поведение по отношению к своим сотрудницам, включая Джуффре", - сказала Левитт.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
