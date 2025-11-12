Рейтинг@Mail.ru
США не отказывались от пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.11.2025
16:29 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ssha-2054525532.html
США не отказывались от пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил Ушаков
в мире, сша, россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
США не отказывались от пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил Ушаков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Эти понимания (достигнутые в Анкоридже - ред.) находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам.
Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что, "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
11 ноября, 22:10
 
В миреСШАРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
