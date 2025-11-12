https://ria.ru/20251112/ssha-2054496200.html
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ
Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему сконцентрироваться на внутренней повестке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.
2025-11-12
2025-11-12T15:09:00+03:00
2025-11-12T15:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ
CNN: советники Трампа посоветовали ему сосредоточиться на внутренней повестке
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему сконцентрироваться на внутренней повестке, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на официальных лиц.
"Одна из обсуждаемых в Западном крыле (Белого дома - ред.) стратегий для Трампа
- это сфокусироваться на внутренней повестке. Это включает в себя увеличение поездок по стране и отход от международных поездок", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц.
Кроме того, они советуют президенту не отмахиваться и не отрицать тот факт, что американцы чувствуют себя стесненными в средствах из-за роста цен.
"Вы не может убедить людей в том, что их опыт... не является реальным", - заявил телеканалу один из чиновников Белого дома.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США
собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе.
На прошлой неделе журнал Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov сообщал, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение рейтинга не переживал ни один из последних американских лидеров.