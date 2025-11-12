Рейтинг@Mail.ru
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
15:09 12.11.2025
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему сконцентрироваться на внутренней повестке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.
"Одна из обсуждаемых в Западном крыле (Белого дома - ред.) стратегий для Трампа - это сфокусироваться на внутренней повестке. Это включает в себя увеличение поездок по стране и отход от международных поездок", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
FT рассказала о странах, недовольных позицией Трампа по договорам Авраама
Вчера, 10:32
Кроме того, они советуют президенту не отмахиваться и не отрицать тот факт, что американцы чувствуют себя стесненными в средствах из-за роста цен.
"Вы не может убедить людей в том, что их опыт... не является реальным", - заявил телеканалу один из чиновников Белого дома.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе.
На прошлой неделе журнал Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov сообщал, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение рейтинга не переживал ни один из последних американских лидеров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
Вчера, 04:19
 
