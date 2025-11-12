Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему сконцентрироваться на внутренней повестке, сообщает телеканал Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему сконцентрироваться на внутренней повестке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.

"Одна из обсуждаемых в Западном крыле (Белого дома - ред.) стратегий для Трампа - это сфокусироваться на внутренней повестке. Это включает в себя увеличение поездок по стране и отход от международных поездок", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц.

Кроме того, они советуют президенту не отмахиваться и не отрицать тот факт, что американцы чувствуют себя стесненными в средствах из-за роста цен.

"Вы не может убедить людей в том, что их опыт... не является реальным", - заявил телеканалу один из чиновников Белого дома.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе.