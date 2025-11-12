В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие американские компании отказываются от скидок в честь "черной пятницы" из-за пошлин, введенных Вашингтоном в отношении поставщиков товаров, передает агентство Блумберг.
"Компании - от люксового бренда дамских сумок Coach до производителя девайсов для здорового образа жизни Therabody - отказываются от промоакций (в честь "черной пятницы" - ред.), хотя и не всегда по одинаковым причинам. Многие ссылаются на пошлины и инфляцию", - говорится в сообщении агентства.
Глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс, слова которого приводятся в публикации, заявил, что его фирма не видит смысла предлагать скидки из-за расходов на сырье, возросших на фоне введения пошлин. Представитель консалтинговой фирмы AlixPartners Соня Лапински в беседе с агентством отметила, что сфера розничной торговли США сталкивается со множеством проблем, поскольку после введения импортных пошлин у американских компаний не осталось возможности предлагать скидки.
Американский президент Дональд Трамп в октябре выразил мнение, что после введения торговых пошлин США стали богатейшей страной в мире.
