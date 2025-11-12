Рейтинг@Mail.ru
В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 12.11.2025 (обновлено: 14:09 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/ssha-2054436781.html
В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ
В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ
Многие американские компании отказываются от скидок в честь "черной пятницы" из-за пошлин, введенных Вашингтоном в отношении поставщиков товаров, передает... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:16:00+03:00
2025-11-12T14:09:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054472772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_618b5f476a9e924aca9078c85cc5122d.jpg
https://ria.ru/20251106/tramp-2053314784.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054472772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a214f167439953e50c4f619f7503362d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В США компании отказываются от скидок в честь черной пятницы, пишут СМИ

Bloomberg: компании США отказываются от скидок в черную пятницу из-за пошлин

© Getty Images / VIEW pressЛюди проходят мимо вывески "Чёрная пятница" в Нью-Йорке
Люди проходят мимо вывески Чёрная пятница в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / VIEW press
Люди проходят мимо вывески "Чёрная пятница" в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие американские компании отказываются от скидок в честь "черной пятницы" из-за пошлин, введенных Вашингтоном в отношении поставщиков товаров, передает агентство Блумберг.
"Компании - от люксового бренда дамских сумок Coach до производителя девайсов для здорового образа жизни Therabody - отказываются от промоакций (в честь "черной пятницы" - ред.), хотя и не всегда по одинаковым причинам. Многие ссылаются на пошлины и инфляцию", - говорится в сообщении агентства.
Глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс, слова которого приводятся в публикации, заявил, что его фирма не видит смысла предлагать скидки из-за расходов на сырье, возросших на фоне введения пошлин. Представитель консалтинговой фирмы AlixPartners Соня Лапински в беседе с агентством отметила, что сфера розничной торговли США сталкивается со множеством проблем, поскольку после введения импортных пошлин у американских компаний не осталось возможности предлагать скидки.
Американский президент Дональд Трамп в октябре выразил мнение, что после введения торговых пошлин США стали богатейшей страной в мире.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
6 ноября, 23:53
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала