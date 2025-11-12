https://ria.ru/20251112/sport-2054539314.html
Новую спортивную зону обустроили в подмосковных Химках
Новую спортивную зону обустроили в подмосковных Химках
Благоустройство новой современной спортивной зоны завершили в парке культуры и отдыха "Подрезково" в Химках, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета. РИА Новости, 12.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054538320_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19ad17c1c22cea2e4c0cd915ed0dd6e1.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Благоустройство новой современной спортивной зоны завершили в парке культуры и отдыха "Подрезково" в Химках, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
На обновленной территории появились несколько площадок для активного отдыха и занятий спортом – зоны памп-трека и скейт-парка, а также площадка для настольного тенниса. Общая площадь объекта – 1500 квадратных метров.
"Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости. Уверен, что новая спортивная зона станет популярным местом отдыха и притяжения для жителей Подрезкова и всего округа", – отметил руководитель МБУ "Объединенная дирекция парков" в Химках Георгий Шишкин.
По его словам, особое внимание при строительстве уделили вопросам безопасности и комфорта посетителей. Территорию оборудовали современными системами освещения и видеонаблюдения "Безопасный регион". Также установили новые лавочки, урны и велопарковку.
"Открытие новой спортивной зоны в парке "Подрезково" – это по-настоящему радостное событие и яркий пример нашей совместной работы с жителями! Мы видим, как благодаря активному участию химчан и реализации подобных проектов, наши парки преображаются, становясь еще более современными и функциональными. Такие проекты - инвестиции в здоровье наших детей и молодежи, в их активный досуг и, конечно, в развитие комфортной городской среды", – отметил депутат Химок Глеб Демченко.
Работы на этой территории проводились на протяжении двух месяцев, а строительство объекта было осуществлено в плановые сроки.