Новую спортивную зону обустроили в подмосковных Химках

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Благоустройство новой современной спортивной зоны завершили в парке культуры и отдыха "Подрезково" в Химках, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.

На обновленной территории появились несколько площадок для активного отдыха и занятий спортом – зоны памп-трека и скейт-парка, а также площадка для настольного тенниса. Общая площадь объекта – 1500 квадратных метров.

"Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости. Уверен, что новая спортивная зона станет популярным местом отдыха и притяжения для жителей Подрезкова и всего округа", – отметил руководитель МБУ "Объединенная дирекция парков" в Химках Георгий Шишкин.

По его словам, особое внимание при строительстве уделили вопросам безопасности и комфорта посетителей. Территорию оборудовали современными системами освещения и видеонаблюдения "Безопасный регион". Также установили новые лавочки, урны и велопарковку.

"Открытие новой спортивной зоны в парке "Подрезково" – это по-настоящему радостное событие и яркий пример нашей совместной работы с жителями! Мы видим, как благодаря активному участию химчан и реализации подобных проектов, наши парки преображаются, становясь еще более современными и функциональными. Такие проекты - инвестиции в здоровье наших детей и молодежи, в их активный досуг и, конечно, в развитие комфортной городской среды", – отметил депутат Химок Глеб Демченко.