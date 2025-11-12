МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" завершили зачистку Сухого Яра в ДНР от военных ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 150 военнослужащих, следует из сводки российского оборонного ведомства.

ВС РФ продолжают уничтожать ВСУ

Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, в районе Купянска штурмовые отряды продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ, сообщили в МО РФ

Бойцы российской группировки "Запад" отразили атаку штурмовых подразделений нацгвардии Украины в районе Петровки в Харьковской области , отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны России добавили, что ВС РФ отразили девять украинских вооруженных формирований из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска , северо-западных и восточных кварталах центрального района, а также на территории западной промзоны, подчеркнули в ведомстве.

В России появились войска беспилотных систем

В России создали войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.

"Сформированы штатные полки и другие подразделения", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника, органы военного управления работают по всей стране.

Министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года. Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности. Верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить быстрое и качественное развертывание и развитие дронов.

В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева , сообщила ФСБ

"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", - говорится в релизе.

По данным спецслужбы, Украина планировала убить митрополита, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.

Псковской области и Уточняется, что во вторник во время обысков и допросов в Москве Крыму получены доказательства в отношении фигурантов дела - помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Силовики изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации. Федеральная служба безопасности продолжает расследование.

В конце февраля в ФСБ сообщали о предотвращении теракта против митрополита Тихона, которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Покушение готовили Попович и Иванкович, у них изъяли самодельную бомбу.

Можно прийти к мирному урегулированию

Главная тема в российско-американских контактах сейчас - Анкоридж, если следовать по этому пути, можно прийти к мирному урегулированию на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков

Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . При этом он добавил, что переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда Киев ни о чем говорить не хочет.

Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины, подчеркнул Песков. По его словам, Запад всё лучше начинает осознавать, что деньги, выделяемые Украине, разворовываются киевским режимом.