Спецоперация, 12 ноября: ВС России завершили зачистку Сухого Яра от ВСУ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" завершили зачистку Сухого Яра в ДНР от военных ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 150 военнослужащих, следует из сводки российского оборонного ведомства.
ВС РФ продолжают уничтожать ВСУ
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, в районе Купянска штурмовые отряды продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ, сообщили в МО РФ.
Бойцы российской группировки "Запад" отразили атаку штурмовых подразделений нацгвардии Украины в районе Петровки в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны России добавили, что ВС РФ отразили девять украинских вооруженных формирований из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска, северо-западных и восточных кварталах центрального района, а также на территории западной промзоны, подчеркнули в ведомстве.
В России появились войска беспилотных систем
В России создали войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
"Сформированы штатные полки и другие подразделения", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".
Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника, органы военного управления работают по всей стране.
Министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года. Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности. Верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить быстрое и качественное развертывание и развитие дронов.
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", - говорится в релизе.
По данным спецслужбы, Украина планировала убить митрополита, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.
Уточняется, что во вторник во время обысков и допросов в Москве, Псковской области и Крыму получены доказательства в отношении фигурантов дела - помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Силовики изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации. Федеральная служба безопасности продолжает расследование.
В конце февраля в ФСБ сообщали о предотвращении теракта против митрополита Тихона, которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Покушение готовили Попович и Иванкович, у них изъяли самодельную бомбу.
Можно прийти к мирному урегулированию
Главная тема в российско-американских контактах сейчас - Анкоридж, если следовать по этому пути, можно прийти к мирному урегулированию на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда Киев ни о чем говорить не хочет.
Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины, подчеркнул Песков. По его словам, Запад всё лучше начинает осознавать, что деньги, выделяемые Украине, разворовываются киевским режимом.
Есть вещи об урегулировании на Украине, о которых президент США Дональд Трамп мог и не подозревать, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.