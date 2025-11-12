https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054451338.html
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ