ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 12.11.2025 (обновлено: 12:53 12.11.2025)
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
