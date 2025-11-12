https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054449886.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Красноармейском направлении
На Красноармейском направлении за сутки уничтожены более 250 украинских военных, всего за сутки в зоне "Центра" ВСУ потеряли до 450 боевиков, сообщило в среду... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На Красноармейском направлении за сутки уничтожены более 250 украинских военных, всего за сутки в зоне "Центра" ВСУ потеряли до 450 боевиков, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 450 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера западного производства, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.