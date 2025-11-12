Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дезертировали в районе Кучеровки в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 12.11.2025
ВСУ дезертировали в районе Кучеровки в Харьковской области, заявил Марочко
РИА Новости
2025
ВСУ дезертировали в районе Кучеровки в Харьковской области, заявил Марочко

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие бросили передовые позиции, технику и вооружение во время боев районе населенного пункта Кучеровка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После длительного огневого воздействия ВС РФ на позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Кучеровка Харьковской области на одном из укрепрайонов противника отмечен факт бегства военнослужащих с позиций с оставлением вооружения и военной техники", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Со слов эксперта, разрозненные украинские отряды двигались в направлении Петропавловки и Подол в Харьковской области. Заградительный огонь со стороны ВСУ по дезертирам не открывался, что может указывать на частичную потерю управления со сторону украинского командования, считает он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
