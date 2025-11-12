ВСУ дезертировали в районе Кучеровки в Харьковской области, заявил Марочко

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие бросили передовые позиции, технику и вооружение во время боев районе населенного пункта Кучеровка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После длительного огневого воздействия ВС РФ на позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Кучеровка Харьковской области на одном из укрепрайонов противника отмечен факт бегства военнослужащих с позиций с оставлением вооружения и военной техники", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Со слов эксперта, разрозненные украинские отряды двигались в направлении Петропавловки и Подол в Харьковской области. Заградительный огонь со стороны ВСУ по дезертирам не открывался, что может указывать на частичную потерю управления со сторону украинского командования, считает он.
