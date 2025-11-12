ВСУ бросили иностранного наемника под Сладким

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, покидавшие свои позиции в окрестностях Сладкого в Запорожской области, оставили иностранного наёмника одного, рассказал командир взвода с позывным "Физрук".
Об освобождении Сладкого Минобороны РФ сообщило 10 ноября.
По словам "Физрука", его взводу была поставлена задача взять две лесополосы. Зашедшим в первую бойцам показалась странной царящая там тишина. В обнаруженном блиндаже российские военнослужащие тоже никого не встретили - только "чайник, который буквально пару часов назад вскипел". Тогда бойцы поняли, что ВСУ "начинают уже отступать, они убегают со своих позиций".
"И мы пошли дальше по этой же "лесополке" и в конце нас встретили огнём. Мы тоже начали отвечать огнём, когда подошли ближе, увидели, что это наемник. У него форма одежды не такая как у всех остальных, броня у него другая, и плюс ещё у него шеврон, вот такой шеврон сняли, также на нем была свастика. Кроме него одного никого не было", - сказал "Физрук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Вторая лесополоса, которую взводу предстояло пройти, оказалась и вовсе пустой.
При продвижении в Сладком бойцы нашли квадроцикл и поехали на нем, рассказал "Физрук". Российские военнослужащие встретили раненого бойца и решили его эвакуировать, однако в это время к ним "прямо под ноги" прилетел снаряд гранатомёта. Бойцам повезло отделаться лёгкими ранениями.
"Мы быстренько перебинтовались, загрузились, и обратно на точку к эвакуации отправили", - сказал "Физрук".
