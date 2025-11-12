ВСУ бросили иностранного наемника под Сладким

"И мы пошли дальше по этой же "лесополке" и в конце нас встретили огнём. Мы тоже начали отвечать огнём, когда подошли ближе, увидели, что это наемник. У него форма одежды не такая как у всех остальных, броня у него другая, и плюс ещё у него шеврон, вот такой шеврон сняли, также на нем была свастика. Кроме него одного никого не было", - сказал "Физрук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.