Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 12.11.2025
ВСУ сбрасывают купюры с опасными QR-кодами, рассказал российский боец
На запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" фиксируют новые методы работы противника - ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
2025
Новости
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ сбрасывают с дронов купюры с QR-кодами, выдающими местоположение

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. На запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" фиксируют новые методы работы противника - ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Физрук".
"Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься", - сказал "Физрук".
По его словам, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
