ВСУ сбрасывают купюры с опасными QR-кодами, рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. На запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" фиксируют новые методы работы противника - ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Физрук".

"Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься", - сказал "Физрук".