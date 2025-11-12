https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054372538.html
ВСУ сбрасывают купюры с опасными QR-кодами, рассказал российский боец
ВСУ сбрасывают купюры с опасными QR-кодами, рассказал российский боец
ВСУ сбрасывают купюры с опасными QR-кодами, рассказал российский боец
12.11.2025
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. На запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" фиксируют новые методы работы противника - ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Физрук".
"Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься", - сказал "Физрук".
По его словам, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы.