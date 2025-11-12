Рейтинг@Mail.ru
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"
15:50 12.11.2025
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"
"Спартак" и Деян Станкович распрощались. Пока руководство ищет нового главного тренера, управлять командой будет загадочный для широкой публики специалист. РИА... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
/20251111/stankovich-2046653296.html
/20251102/spartak-2052540905.html
/20251109/rpl-2053832443.html
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"

"Спартак" и Деян Станкович распрощались. Пока руководство ищет нового главного тренера, управлять командой будет загадочный для широкой публики специалист. РИА Новости Спорт рассказывает, кто такой Вадим Романов, истинный ли он спартаковец и вернет ли он в игру "стеночки и забегания".

Будет ставить современный футбол

Спартаковские ветераны всегда твердили о том, что главным тренером "народной команды" должен быть свой. Понимающий масштаб клуба и знакомый с игровыми принципами команды — теми самыми кружевами. Последним, кто подходил под описание, был Дмитрий Аленичев — десять лет назад. Успешный игрок не добился результата как тренер "Спартака", но вошел в российский футбольный фольклор благодаря мему "багаж Аленичева". Некоторые считают, что именно на нем "Спартак" под руководством итальянца Массимо Карреры в сезоне-2016/17 выиграл первое с 2001 года чемпионство. Изначально итальянец оказался в клубе как ассистент Аленичева, но после его отставки сначала стал исполняющим обязанности главного тренера, затем избавился от приставки "и.о." и взял золотые медали чемпионата.
Вадим Романов тоже свой. Ему 47 лет, первые шаги в футболе сделал в академии "Спартака", но так и не сыграл ни одного официального матча за "красно-белых". У него нет матчей за большие клубы: самый громкий из них — прекратившие осенью существование "Химки".
Деян Станкович и Олег Романцев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
11 ноября, 20:20
Завершил карьеру в начале 2010-х и долго искал себя. "Футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие — тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошел учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем все больше убеждался, что хочу именно тренировать", — говорил Романов сайту Юношеской футбольной лиги в 2020 году.
В 2015 году он вернулся в академию "Спартака" и проработал там до 2022-го. Стал главным тренером молодежки, а прошлым летом — одним из помощников Станковича. И вот теперь Романов оказался перед главным вызовом в карьере. Конечно, шанс на то, что он по примеру Карреры избавится от приставки и станет действительно главным, минимальны. Но они есть. Судя по всему, чтобы доказать свою состоятельность, у исполняющего обязанности есть четыре матча до конца года и зимней паузы. Раньше у клуба вряд ли получится найти тренера.
Пока же "Спартаку" придется подстроиться под требования Романова, сформулированные им в том же 2020 году: "Футболисты должны играть в умный футбол, понимать происходящее на поле и быстро принимать решения. Современный футбол также невозможно представить без качественной физической подготовки. Игрок должен быть быстрым, выносливым и обязательно координированным".
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре
2 ноября, 21:40

Гегенпрессинг или косметический ремонт?

В академии Романов работал с несколькими игроками, которые сумели пробиться в клубы РПЛ. Это и Павел Мелешин из "Сочи", и Ярослав Краковский из "Нижнего Новгорода". Из основного состава "Спартака" до их перехода на профессиональный уровень он успел потренировать Руслана Литвинова и Даниила Денисова. Но больше всего времени в академии и молодежке он провел с Даниилом Зориным. Если первые двое – явные игроки основы, то последний на данный момент принял участие всего в шести матчах, проведя на поле суммарно 349 минут (на его счету гол и две передачи в Кубке России).
Пауза на матчи сборных — традиционное время для кадровых перестановок. И да, сейчас у Романова есть почти две недели до ближайшего официального матча, но этого времени вряд ли хватит на то, чтобы привить "Спартаку" нужный футбол. Скорее всего, нас будет ждать не схема 3-4-3 или 3-5-2, а что-то похожее на построение Станковича - 4-3-3. Эта формация близка и самому Романову, ведь ориентиром для него, как он признавался несколько лет назад, является "Ливерпуль" времен Юргена Клоппа.
© Фото : Соцсети ФК "Ливерпуль"Юрген Клопп
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Соцсети ФК "Ливерпуль"
Юрген Клопп
За оставшееся время до следующего матча гегенпрессинг в духе немецкого мастера построить уж точно не получится. Романову до прихода на скамейку "Спартака" в новом статусе удастся провести лишь косметический ремонт и поработать над мотивацией игроков. Ну и, конечно же, провести работу над ошибками, оставшимися в наследство от Станковича. Есть только одно "но!" — это список "экзаменаторов".
Календарь "Спартака" до зимней паузы:
  • 22 ноября. 16-й тур РПЛ. "Спартак" — ЦСКА
  • 26 ноября. Ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. "Локомотив" — "Спартак"
  • 29 ноября. 17-й тур РПЛ. "Балтика" — "Спартак"
  • 6 декабря. 18-й тур РПЛ. "Спартак" — "Динамо"
График выглядит крайне непростым, но порой именно смена тренера позволяет команде встряхнуться и с новыми силами продолжить биться за результат. Исходя из того, как сложатся эти игры, к вечеру 6 декабря станет ясно, будет ли вторая часть чемпионата для "Спартака" чистой формальностью, вернется ли команда в борьбу за призовые места в РПЛ, или, как принято говорить в таких случаях, сосредоточится на Кубке. Надо помнить, что даже в случае вылета от "Локомотива" из пути РПЛ, движение в Кубке России продолжится. Но уже по пути регионов, где нет права на ошибку.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04
 
Футбол
 
