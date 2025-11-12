Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали ультиматум главы МИД Эстонии Китаю - РИА Новости, 12.11.2025
20:09 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали ультиматум главы МИД Эстонии Китаю
В Совфеде прокомментировали ультиматум главы МИД Эстонии Китаю
Заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, выдвинувшего Китаю требование, демонстрирует утрату эстонским руководством чувства реальности и... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, китай, литва, эстония, александр волошин
В мире, Китай, Литва, Эстония, Александр Волошин
В Совфеде прокомментировали ультиматум главы МИД Эстонии Китаю

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и Евросоюза
© РИА Новости / Михаил Киреев
Флаги Эстонии и Евросоюза. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, выдвинувшего Китаю требование, демонстрирует утрату эстонским руководством чувства реальности и служит примером удивительной дипломатической самонадеянности, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Как сообщал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, Цахкна ранее заявлял, что если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, он должен перестать поддерживать Россию.
"Заявление министра иностранных дел Эстонии является примером удивительной дипломатической самонадеянности на грани слабоумия и отваги… Маленькая страна пытается учить Китай, с кем ему дружить, как будто Пекин вообще замечает подобные заявления. В Китае прекрасно понимают, кто формирует мировую политику, а кто лишь озвучивает методички извне или пытается подражать хозяевам... Кажется, в Таллине окончательно утратили чувство реальности", - сказал Волошин.
По его словам, истории уже известны подобные случаи. Сенатор напомнил, что в 2021 году Литва решила пойти на конфронтацию с Пекином, позволив Тайваню открыть в Вильнюсе первое в Европе представительство с использованием названия острова, а не его столицы, города Тайбэй. Это привело к отзыву посла КНР из Литвы, исключению Литвы из торговых цепочек и блокировке импорта. Как итог, Литва потеряла сотни миллионов евро инвестиций, а европейские концерны начали избегать продукцию литовских поставщиков, чтобы не потерять доступ на китайский рынок.
Пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в октябре заявил, что Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт.
В миреКитайЛитваЭстонияАлександр Волошин
 
 
