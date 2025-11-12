Совфед одобрил закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совфед одобрил закон, направленный на стимулирование граждан и работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС), в том числе увеличивающий налоговый вычет по всем продуктам долгосрочных сбережений для родителей, делающих взносы в пользу своих детей.

Закон разработан в целях исполнения поручений президента РФ и правительства, направленных на совершенствование инструментов налогового стимулирования для формирования долгосрочных сбережений граждан.

Документ создает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников. Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами.

ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники программы в настоящее время имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тысяч рублей в год.

Минимальный срок вложения средств для получения налоговых вычетов – 10 лет. Сейчас действует переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок составляет 5 лет, а далее он будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 10 лет.

В одобренном законе уточняется, что минимальный срок накоплений для получения вычетов теперь будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Также при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор будет засчитываться срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.

Вычет по НДФЛ по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) увеличивается с 400 тысяч до 500 тысяч каждому родителю в случае внесения ими взносов по таким продуктам в пользу своих детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 миллион рублей.

Помимо этого, выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, выравниваются условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС.