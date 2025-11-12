Совфед ужесточил ответственность за диверсионную деятельность

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за диверсионную деятельность, за привлечение несовершеннолетних к таким преступлениям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Закон направлен на создание дополнительных мер по противодействию общественно опасной деятельности диверсионной и террористической направленности. Законом, в частности, вносятся изменения в статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" и 281.1 "Содействие диверсионной деятельности" Уголовного кодекса РФ в части повышения уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего в террористическую или диверсионную деятельность", - говорится в заключении социального комитета Совфеда

Также законом устанавливается возрастной порог – с 14 лет, за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества.

"Данный возрастной порог уже установлен за такие преступления, как убийство, похищение человека, кража, грабеж, террористический акт, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности террористической организации, несообщение о преступлении, захват заложников и другое", - отмечают сенаторы.

Условное наказание не назначается за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем" УК РФ; к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 281-281.3 УК РФ (диверсионная деятельность), сроки давности не применяются, уточняют в конституционном комитете Совфеда.