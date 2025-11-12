Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней - РИА Новости, 12.11.2025
17:44 12.11.2025
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:44:00+03:00
2025-11-12T17:44:00+03:00
2025
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время российско-казахстанских переговоров
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - рассказали в ведомстве.
Документ заключён в ходе государственного визита в Россию президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
"Соглашение предусматривает взаимодействие по таким вопросам, как профилактика и мониторинг инфекционных болезней, устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, обеспечение качества и безопасности пищевой продукции", - пояснили в пресс-службе.
