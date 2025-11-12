Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней

«

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - рассказали в ведомстве.