https://ria.ru/20251112/sotrudnichestvo-2054563299.html
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:44:00+03:00
2025-11-12T17:44:00+03:00
2025-11-12T17:44:00+03:00
здоровье - общество
россия
казахстан
анна попова
касым-жомарт токаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054514598_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_34880ac0cde2c824f838751692d68ba0.jpg
https://ria.ru/20251112/deklaratsiya-2054525992.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054514598_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b8d8e129b586a1f97763b8a38f4619aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, казахстан, анна попова, касым-жомарт токаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Казахстан, Анна Попова, Касым-Жомарт Токаев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россия и Казахстан будут сотрудничать в профилактике инфекционных болезней
РФ и Казахстан будут сотрудничать в области санэпидемиологического благополучия