Россия и Казахстан нарастят сотрудничество в сфере экспортного контроля

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут последовательно наращивать взаимодействие в сфере экспортного контроля.

"Стороны будут последовательно наращивать взаимодействие в сфере экспортного контроля, руководствуясь задачей по достижению оптимального баланса между развитием международной торговли и мерами, направленными на поддержание мира и безопасности", - говорится в документе.