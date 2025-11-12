https://ria.ru/20251112/sotrudnichestvo-2054535580.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере
Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере
Путин заявил об активном сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере