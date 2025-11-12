Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Билайн и Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенса и права, сообщает пресс-служба оператора.

Билайн принял участие в ежегодной конференции НИУ ВШЭ "Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди" и премии "Комплаенс – 2025". Учитывая значимость продвижения комплаенс-культуры в российском бизнесе, оператор выступил стратегическим партнером конференции.

В рамках конференции ПАО "ВымпелКом" и "Высшая школа экономики" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 31 октября. В церемонии подписания приняли участие директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов и вице-президент по управлению рисками и комплаенсу ПАО "ВымпелКом" Рустам Дашаев.

Сотрудничество подразумевает участие Билайна в образовательных программах вуза: обучение и оценка студентов, передача опыта и успешных практик, бизнес-игры, стажировки, а также организация совместных конференций, семинаров и прочих профильных мероприятий.

"Мы в Билайне делаем многое для развития комплаенса и этики. Мы понимаем, что очень важно развивать культуру этичного ведения бизнеса, потому что это практический инструмент управления, который влияет в том числе на бизнес-процессы, репутацию и бренд. Мы рады делиться экспертизой с сообществом, считаем это важным, так как мы очень болеем за развитие комплаенс-культуры в России. Для нас честь подписать соглашение о партнерстве, спасибо большое НИУ ВШЭ", - отметил Дашаев.

Как добавил Кузнецов, Билайн стоял у основания Института комплаенса и этики бизнеса.

"Первые сотрудники нашего института были руководителями службы комплаенса Билайна на самой заре его создания. И мы очень рады, что эта нить не прерывается, мы продолжаем сотрудничать и развивать отрасль вместе", - подчеркнул он.