Рейтинг@Mail.ru
Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sotrudnichestvo-2054425313.html
Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права
Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права - РИА Новости, 12.11.2025
Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права
Билайн и Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенса и права, сообщает... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:54:00+03:00
2025-11-12T11:54:00+03:00
билайн
вымпелком
высшая школа экономики (вшэ)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968474210_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4c4802a6dd8d680bdd896fae15f679bf.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968474210_402:44:3074:2048_1920x0_80_0_0_5b8ed670043b4b3156283bfd7f468023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, высшая школа экономики (вшэ), россия
Билайн, ВымпелКом, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия

Билайн и НИУ ВШЭ будут сотрудничать в сфере комплаенса и права

© iStock.com / nuttapong punnaДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / nuttapong punna
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Билайн и Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенса и права, сообщает пресс-служба оператора.
Билайн принял участие в ежегодной конференции НИУ ВШЭ "Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди" и премии "Комплаенс – 2025". Учитывая значимость продвижения комплаенс-культуры в российском бизнесе, оператор выступил стратегическим партнером конференции.
В рамках конференции ПАО "ВымпелКом" и "Высшая школа экономики" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 31 октября. В церемонии подписания приняли участие директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов и вице-президент по управлению рисками и комплаенсу ПАО "ВымпелКом" Рустам Дашаев.
Сотрудничество подразумевает участие Билайна в образовательных программах вуза: обучение и оценка студентов, передача опыта и успешных практик, бизнес-игры, стажировки, а также организация совместных конференций, семинаров и прочих профильных мероприятий.
"Мы в Билайне делаем многое для развития комплаенса и этики. Мы понимаем, что очень важно развивать культуру этичного ведения бизнеса, потому что это практический инструмент управления, который влияет в том числе на бизнес-процессы, репутацию и бренд. Мы рады делиться экспертизой с сообществом, считаем это важным, так как мы очень болеем за развитие комплаенс-культуры в России. Для нас честь подписать соглашение о партнерстве, спасибо большое НИУ ВШЭ", - отметил Дашаев.
Как добавил Кузнецов, Билайн стоял у основания Института комплаенса и этики бизнеса.
"Первые сотрудники нашего института были руководителями службы комплаенса Билайна на самой заре его создания. И мы очень рады, что эта нить не прерывается, мы продолжаем сотрудничать и развивать отрасль вместе", - подчеркнул он.
Партнеры выразили надежду на успешное и эффективное формирование этического стиля ведения бизнеса в стране.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTTy9UJRg
 
БилайнВымпелКомВысшая школа экономики (ВШЭ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала