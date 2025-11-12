Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал опираться на отечественные продукты в облачной сфере
14:39 12.11.2025
Мишустин призвал опираться на отечественные продукты в облачной сфере
Мишустин призвал опираться на отечественные продукты в облачной сфере
Для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты в сфере облачной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал опираться на отечественные продукты в облачной сфере

Мишустин: для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий Цифровые решения - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты в сфере облачной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о вкладе аккредитованных компаний в ВВП России
Вчера, 14:37
"С распространением искусственного интеллекта, языковых моделей будет расти и спрос на облачную инфраструктуру... Важно опираться именно на отечественные продукты - в этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов", - сказал глава правительства.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Вчера, 14:31
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
