Мишустин призвал опираться на отечественные продукты в облачной сфере

Для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты в сфере облачной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:39:00+03:00
2025-11-12T14:39:00+03:00
2025-11-12T16:34:00+03:00
россия
Мишустин: для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для сохранности данных важно опираться на отечественные продукты в сфере облачной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".
"С распространением искусственного интеллекта, языковых моделей будет расти и спрос на облачную инфраструктуру... Важно опираться именно на отечественные продукты - в этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов", - сказал глава правительства.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.