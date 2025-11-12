Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Китайский рынок, один из крупнейших и наиболее конкурентных в мире, вновь подтвердил свой огромный потенциал для российского бизнеса - по итогам пяти дней работы международной выставки импортных товаров и услуг CIIE (China International Import Expo) 2025, отечественные экспортеры зафиксировали впечатляющие результаты: уже подписаны соглашения и контракты на общую сумму свыше 65 миллионов долларов, а общий деловой потенциал заключенных сделок превысил 150 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Эти достижения стали возможны благодаря активному участию в выставке 78 российских компаний под единым национальным брендом "Сделано в России". При поддержке Российского экспортного центра они представили свои товары и услуги на масштабной национальной экспозиции площадью 1380 квадратных метров. Китайские и международные партнеры проявили высокий интерес к широкому ассортименту российской продукции: от продуктов питания, БАДов и лекарств до косметики, промышленных и IT-технологий, а также услуг в сфере логистики и финансов", - говорится в сообщении.

Насыщенная программа выставки включала 531 деловую встречу. Этот плотный график переговоров позволил российским производителям не только заявить о себе, но и установить прочные связи с потенциальными покупателями и дистрибьюторами из Китая и других стран. Российские компании активно заключали соглашения о сотрудничестве и поставках, продемонстрировав конкурентоспособность и востребованность своих предложений.

Так, компания "Европак-Юг" заключила сразу четырех крупных контракта на общую сумму более 40 миллионов долларов. Компания "Сила Сибири" заключила рамочные контракты на годовую закупку рапсового масла. Компания "Радуга" также достигла соглашения о намерении сотрудничества в сфере дистрибуции своей продукции на китайском рынке с деловым потенциалом в 22 миллиона долларов за три года.

В сегменте эксклюзивной дистрибуции отличились "Липецкий хладокомбинат" и "Альянс Инвест". Их предварительный деловой потенциал оценивается более чем в 100 тысяч долларов и 2 миллиона долларов соответственно. Аналогичные договоренности о намерениях эксклюзивной дистрибуции достигнуты "Балтимор-Амур" и "КФ АМТА". Кроме того, "Объединение "СОЮЗПИЩЕПРОМ" подписало меморандум о сотрудничестве по вопросам дистрибуции российской продукции на рынке Китая.

"Выставка CIIE 2025 ярко подтвердила высокий и растущий интерес китайского рынка к российской продукции. Результаты показывают безусловную эффективность коллективных стендов Made in Russia как мощного инструмента для установления прямых деловых контактов и заключения крупных экспортных сделок. Участие в таких мероприятиях предоставляет российским компаниям уникальную возможность не только презентовать свою продукцию широкой аудитории, но и наладить прямые связи с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами, что критически важно для дальнейшего масштабирования экспорта", - отметили в РЭЦ.

Российский экспортный центр продолжает активно поддерживать отечественные компании в освоении новых международных рынков. График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Для начинающих экспортеров это уникальная возможность получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с зарубежными партнерами и ознакомиться с последними мировыми трендами в своей отрасли.