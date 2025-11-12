Рейтинг@Mail.ru
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/soglasheniya-2054502009.html
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн - РИА Новости, 12.11.2025
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн
Китайский рынок, один из крупнейших и наиболее конкурентных в мире, вновь подтвердил свой огромный потенциал для российского бизнеса - по итогам пяти дней... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:29:00+03:00
2025-11-12T15:29:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054501697_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1dcde416ca0428c9db2f5ab2e867a704.jpg
https://ria.ru/20251112/rets-2054499214.html
https://ria.ru/20251111/rets-2054279051.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054501697_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_aa8a3a00ca8c554c93dcfcc9330a1a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн

Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн на CIIE 2025

© Фото : Пресс-служба РЭЦРоссийские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн на CIIE 2025
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн на CIIE 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн на CIIE 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Китайский рынок, один из крупнейших и наиболее конкурентных в мире, вновь подтвердил свой огромный потенциал для российского бизнеса - по итогам пяти дней работы международной выставки импортных товаров и услуг CIIE (China International Import Expo) 2025, отечественные экспортеры зафиксировали впечатляющие результаты: уже подписаны соглашения и контракты на общую сумму свыше 65 миллионов долларов, а общий деловой потенциал заключенных сделок превысил 150 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Эти достижения стали возможны благодаря активному участию в выставке 78 российских компаний под единым национальным брендом "Сделано в России". При поддержке Российского экспортного центра они представили свои товары и услуги на масштабной национальной экспозиции площадью 1380 квадратных метров. Китайские и международные партнеры проявили высокий интерес к широкому ассортименту российской продукции: от продуктов питания, БАДов и лекарств до косметики, промышленных и IT-технологий, а также услуг в сфере логистики и финансов", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК
Вчера, 15:17
Насыщенная программа выставки включала 531 деловую встречу. Этот плотный график переговоров позволил российским производителям не только заявить о себе, но и установить прочные связи с потенциальными покупателями и дистрибьюторами из Китая и других стран. Российские компании активно заключали соглашения о сотрудничестве и поставках, продемонстрировав конкурентоспособность и востребованность своих предложений.
Так, компания "Европак-Юг" заключила сразу четырех крупных контракта на общую сумму более 40 миллионов долларов. Компания "Сила Сибири" заключила рамочные контракты на годовую закупку рапсового масла. Компания "Радуга" также достигла соглашения о намерении сотрудничества в сфере дистрибуции своей продукции на китайском рынке с деловым потенциалом в 22 миллиона долларов за три года.
В сегменте эксклюзивной дистрибуции отличились "Липецкий хладокомбинат" и "Альянс Инвест". Их предварительный деловой потенциал оценивается более чем в 100 тысяч долларов и 2 миллиона долларов соответственно. Аналогичные договоренности о намерениях эксклюзивной дистрибуции достигнуты "Балтимор-Амур" и "КФ АМТА". Кроме того, "Объединение "СОЮЗПИЩЕПРОМ" подписало меморандум о сотрудничестве по вопросам дистрибуции российской продукции на рынке Китая.
"Выставка CIIE 2025 ярко подтвердила высокий и растущий интерес китайского рынка к российской продукции. Результаты показывают безусловную эффективность коллективных стендов Made in Russia как мощного инструмента для установления прямых деловых контактов и заключения крупных экспортных сделок. Участие в таких мероприятиях предоставляет российским компаниям уникальную возможность не только презентовать свою продукцию широкой аудитории, но и наладить прямые связи с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами, что критически важно для дальнейшего масштабирования экспорта", - отметили в РЭЦ.
Российский экспортный центр продолжает активно поддерживать отечественные компании в освоении новых международных рынков. График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Для начинающих экспортеров это уникальная возможность получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с зарубежными партнерами и ознакомиться с последними мировыми трендами в своей отрасли.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Вице-президент АО Российский экспортный центр Александр Молодцов выступает на сессии Экосистемность нашей жизни в рамках Дня платформенной экономики в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Цифровые платформы снижают нагрузку на бизнес
11 ноября, 17:40
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала