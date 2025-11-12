Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидирующая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме заработанных за один сезон призовых, сообщает Tennis.com.
По итогам 2025 года Соболенко заработала чуть более 15 млн долларов призовых за выступления на турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году получила 12,3 млн долларов. Тогда она победила в 78 матчах из 82 в одиночном разряде и стала финалисткой 13 турниров.
Соболенко 27 лет. В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и выиграла четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и Франции, а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул итогового турнира WTA, которая стала обладательницей рекордных призовых в истории официальных женских теннисных турниров (5,235 млн долларов).
