Рейтинг@Mail.ru
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:48 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sobolenko--2054409098.html
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон
Лидирующая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме заработанных за один... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T10:48:00+03:00
2025-11-12T10:48:00+03:00
теннис
австралия
франция
сша
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_ca178721aff2b8558b0fb621df111b6d.jpg
/20251112/muzetti-2054360677.html
австралия
франция
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:756_1920x0_80_0_0_581964c700415f35f3b4eaaa9f620650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
австралия, франция, сша, спорт
Теннис, Австралия, Франция, США, Спорт
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон

Арина Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон

© US OpenАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© US Open
Арина Соболенко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидирующая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме заработанных за один сезон призовых, сообщает Tennis.com.
По итогам 2025 года Соболенко заработала чуть более 15 млн долларов призовых за выступления на турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году получила 12,3 млн долларов. Тогда она победила в 78 матчах из 82 в одиночном разряде и стала финалисткой 13 турниров.
Соболенко 27 лет. В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и выиграла четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и Франции, а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул итогового турнира WTA, которая стала обладательницей рекордных призовых в истории официальных женских теннисных турниров (5,235 млн долларов).
Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Музетти обыграл де Минаура в матче итогового турнира ATP
12 ноября, 01:38
 
ТеннисАвстралияФранцияСШАСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала