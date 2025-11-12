Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон

По итогам 2025 года Соболенко заработала чуть более 15 млн долларов призовых за выступления на турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году получила 12,3 млн долларов. Тогда она победила в 78 матчах из 82 в одиночном разряде и стала финалисткой 13 турниров.