https://ria.ru/20251112/sng-2054564103.html
Россия и Казахстан выступили за углубление взаимодействия в рамках СНГ
Россия и Казахстан выступили за углубление взаимодействия в рамках СНГ - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан выступили за углубление взаимодействия в рамках СНГ
Россия и Казахстан выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества независимых государств (СНГ), говорится в Декларации о переходе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:47:00+03:00
2025-11-12T17:47:00+03:00
2025-11-12T17:47:00+03:00
россия
казахстан
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_b0f131d78d11ced1ff19ec5de02e7af5.jpg
https://ria.ru/20251112/miroporyadok-2054562812.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be97fbe1ed4a692e1fbe6efbf1c8b167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, снг
Россия и Казахстан выступили за углубление взаимодействия в рамках СНГ
Россия и Казахстан выступили за развитие сотрудничества в рамках СНГ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества независимых государств (СНГ), говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"В качестве важной интеграционной площадки для широкой кооперации Сторонами рассматривается СНГ. Стороны выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества и выражают готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению его потенциала как авторитетной международной организации, вносящей весомый вклад в процессы глобального и регионального сотрудничества", - говорится в документе.