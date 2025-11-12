Россия и Казахстан выступили за углубление взаимодействия в рамках СНГ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества независимых государств (СНГ), говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"В качестве важной интеграционной площадки для широкой кооперации Сторонами рассматривается СНГ. Стороны выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества и выражают готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению его потенциала как авторитетной международной организации, вносящей весомый вклад в процессы глобального и регионального сотрудничества", - говорится в документе.