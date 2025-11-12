"Снежком": хроника "проклятого сноса", который унес жизнь, разбил 145 машин

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Грохот был такой, что его слышали в нескольких микрорайонах сразу. Одиннадцатого ноября при сносе "Снежкома" в Красногорске случилось очередное происшествие. Местные жители говорят: за два года это уже не первая история. Что произошло на этот раз?