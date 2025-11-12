"Снежком": хроника "проклятого сноса", который унес жизнь, разбил 145 машин

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Грохот был такой, что его слышали в нескольких микрорайонах сразу. Одиннадцатого ноября при сносе "Снежкома" в Красногорске случилось очередное происшествие. Местные жители говорят: за два года это уже не первая история. Что произошло на этот раз?
История комплекса
"Снежком" в Павшинском районе Красногорска построили в 2008 году. Когда-то он гордо носил титул крупнейшего крытого внесезонного горнолыжного комплекса в Европе. Точную стоимость проекта никогда не озвучивали, но эксперты оценивают ее примерно в 100 миллионов долларов — рекордная цифра для подобных объектов, сообщает "Комсомольская правда".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкШкола и жилые дома жилого комплекса Art в Красногорске
Школа и жилые дома жилого комплекса Art в Красногорске
Десять лет назад владельцы не смогли расплатиться с долгами, комплекс отобрали и передали под внешнее управление. Желающих купить горнолыжку так и не нашлось.
В начале 2022 года объект официально закрыли под предлогом реконструкции. Спустя полтора года все же начали сносить. Согласно градостроительным наброскам, территорию отдадут под жилую и деловую застройку.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДемонтажные работы по сносу горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске
Демонтажные работы по сносу горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске
Два года сноса — четыре трагедии
Демонтаж комплекса идет второй год, и стройплощадка превратилась в место регулярных чрезвычайных происшествий
Декабрь 2024 года: погиб рабочий. В результате падения балки с горнолыжного комплекса не выжил рабочий. На рабочую бригаду упала "металлическая конструкция".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТерритория демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
Территория демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
Сентябрь 2024 года: массовое отключение электричества. Около десяти тысяч красногорцев остались без электричества. Во время работ оборвали кабель — одна из колонн упала на линию электропередачи и обесточила целый квартал.
Сентябрь 2023 года: обрушился кран. Во время разбора "Снежкома" обрушился кран. Сообщалось, что рабочие перегрузили технику, после чего она рухнула. В результате пострадал крановщик. Также стрела крана повредила кровлю и фасад котельной, но на ее работу это не повлияло.
Сентябрь 2023 года: вспыхнул пожар. Произошло "возгорание мусора на площади 15 квадратных метров". Обошлось без пострадавших.
Грохот на весь квартал
Утром жители микрорайона Павшинская Пойма услышали оглушительный грохот. ЧП случилось 11 ноября, около 11:15. Рабочие демонтировали одну из последних башен-опор — ее высота примерно с 8-этажку. Зацепили верхушку стальным тросом и потянули к земле. Пятиметровый кусок бетонной стены полетел вниз с высоты 25 метров.
© Кадр видео из соцсетейОбрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
Сразу после падения конструкции ее обломки разлетелись на десятки метров, подняв облако пыли, земли и щебня. Осколки преодолели ограждение стройплощадки и устроили настоящий разгром в окрестностях. Звук разнесся по всей округе — его слышали в Павшинской Пойме, Мякинино и даже на западных окраинах Строгино.
Масштаб разрушений
Больше всего досталось машинам, припаркованным на Красногорском бульваре. Первоначально сообщалось, что повреждены более 60 автомобилей — у них выбиты стекла, искорежило бамперы, помяло кузова.
Однако по уточненной информации экстренных служб, цифра оказалась вдвое больше — механические повреждения различной степени получили 145 машин.
Жительница Красногорского бульвара по имени Ольга поделилась с корреспондентами "Комсомольской правды": "До нашего дома от стройплощадки минимум полсотни метров, и камни все равно изрешетили фасад, окна — дотянулись до пятого этажа".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТерритория демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
Территория демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
После ЧП на время перекрыли движение по близлежащей улице, чтобы убрать землю — позднее его возобновили.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Пострадавшие
Медицинскую помощь получили три пострадавших — об этом сообщил Минздрав Московской области.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыбитые окна многоквартирного дома в результате обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Выбитые окна многоквартирного дома в результате обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Женщину ранило осколком домашнего стекла: она стояла у окна, когда оно треснуло и осколок впился жительнице в руку.
Третьей пострадавшей повезло меньше — женщина находилась дома на девятом этаже, когда кусок конструкции влетел в балкон. Стекло разбилось, и осколки попали ей в голову. Очевидцы рассказывали: части обрушившейся колонны едва не задели женщину с коляской.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Жалобы граждан
Очевидец обрушения колонны, владелец поврежденного авто Дамир Валеев отметил, что строители проводят демонтаж в нарушение всех норм и правил. "То есть путем среза и сброса с высоты, без каких-либо крановых средств. Ранее по этому поводу неоднократно обращались жильцы соседних домов, поскольку в квартирах образовываются трещины от подобных действий", — пояснил он.
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияОбрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
Местные жители высказались, что жалобы на демонтаж они пишут регулярно, но рабочие платят штрафы и продолжают работы, не соблюдая правила безопасности. При этом они регулярно жаловались на шум, с которым разбирают объект.
Версии, виновные и уголовное дело
Главной версией случившегося называют грубое нарушение техники безопасности во время высотных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб. Окончательные выводы сделают после того, как следователи завершат работу и проведут технические экспертизы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Администрация Красногорска заявила, что падение части колонны произошло по вине подрядной организации ООО "Развитие", которая занимается демонтажем "Снежкома". "Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков", — отметили в администрации.
Администрация принесла извинения всем, кто пострадал, и пообещала привлечь виновных к ответственности.
Следственный комитет открыл уголовное производство по части второй статьи 216 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Прокуратура выехала на место происшествия. Следователи и эксперты-криминалисты работают на площадке. Конкретных фигурантов дела пока не называют.