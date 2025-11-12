СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство

"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединения двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это (то есть энергетика - примечание прокурора) более важная позиция. А эту историю Юля (видимо, Свириденко - ред.) хочет присоединить к минэкономики. И девочка хочет притащить сюда замом этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - приводит слова прокурора издание.