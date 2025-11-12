СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Участники дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждали, кого назначить в новое правительство и кем заменить Оксану Маркарову, на тот момент занимавшую пост посла в США, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Участники коррупционной схемы Миндича обсуждали, кого назначить в новый кабмин (премьера Юлии) Свириденко и кем заменить Маркарову на должности посла в США. Их диалоги зачитал прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) на суде по избранию меры пресечения (советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю) Миронюку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечается, на должность посла рассматривался Галущенко, который в итоге стал министром юстиции, а в среду был отстранен из-за присутствия на опубликованных пленках. Обсуждался также пост министра энергетики.
"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединения двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это (то есть энергетика - примечание прокурора) более важная позиция. А эту историю Юля (видимо, Свириденко - ред.) хочет присоединить к минэкономики. И девочка хочет притащить сюда замом этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - приводит слова прокурора издание.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.