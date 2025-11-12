Рейтинг@Mail.ru
СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 12.11.2025 (обновлено: 13:14 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/smi-2054433495.html
СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство
СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство - РИА Новости, 12.11.2025
СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство
Участники дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждали, кого назначить РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:05:00+03:00
2025-11-12T13:14:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
оксана маркарова
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251112/umerov-2054421696.html
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, оксана маркарова, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, страна.ua
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Оксана Маркарова, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Страна.ua
СМИ: участники дела Миндича обсуждали, кого назначить в новое правительство

Участники дела Миндича обсуждали замену посла в США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Участники дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждали, кого назначить в новое правительство и кем заменить Оксану Маркарову, на тот момент занимавшую пост посла в США, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Участники коррупционной схемы Миндича обсуждали, кого назначить в новый кабмин (премьера Юлии) Свириденко и кем заменить Маркарову на должности посла в США. Их диалоги зачитал прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) на суде по избранию меры пресечения (советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю) Миронюку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ
Вчера, 11:30
Как отмечается, на должность посла рассматривался Галущенко, который в итоге стал министром юстиции, а в среду был отстранен из-за присутствия на опубликованных пленках. Обсуждался также пост министра энергетики.
"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединения двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это (то есть энергетика - примечание прокурора) более важная позиция. А эту историю Юля (видимо, Свириденко - ред.) хочет присоединить к минэкономики. И девочка хочет притащить сюда замом этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - приводит слова прокурора издание.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОксана МаркароваГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала