Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
12.11.2025
18:39 12.11.2025
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
Оперативные службы, в том числе машина скорой помощи, быстро приехали на место, где во вторник ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске

Оперативные службы быстро приехали на место взрыва в Красногорске

© Фото : СК Подмосковья/TelegramОстатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Оперативные службы, в том числе машина скорой помощи, быстро приехали на место, где во вторник ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, рассказала РИА Новости очевидица происшествия.
По словам собеседницы агентства, она и ее муж увидели раненого ребенка и вызвали ему скорую помощь.
"Да, оперативные службы приехали быстро", - сообщила очевидица.
На данный момент место происшествия оцеплено оградительной лентой, правоохранителей нет. На асфальте, несмотря на дождь, еще видны следы крови, предположительно, пострадавшего мальчика.
Накануне в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
© 2025 МИА «Россия сегодня»
