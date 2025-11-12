Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство

Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Оперативные службы, в том числе машина скорой помощи, быстро приехали на место, где во вторник ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, рассказала РИА Новости очевидица происшествия.

По словам собеседницы агентства, она и ее муж увидели раненого ребенка и вызвали ему скорую помощь.

"Да, оперативные службы приехали быстро", - сообщила очевидица.

На данный момент место происшествия оцеплено оградительной лентой, правоохранителей нет. На асфальте, несмотря на дождь, еще видны следы крови, предположительно, пострадавшего мальчика.