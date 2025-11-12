https://ria.ru/20251112/sluzhby-2054586707.html
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске - РИА Новости, 12.11.2025
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
Оперативные службы, в том числе машина скорой помощи, быстро приехали на место, где во вторник ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:39:00+03:00
2025-11-12T18:39:00+03:00
2025-11-12T18:39:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_28771c92d67c21e844f5f0442673a00d.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054491638.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c8479202b739a18d33511b937c91f9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
Оперативные службы быстро приехали на место взрыва в Красногорске
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Оперативные службы, в том числе машина скорой помощи, быстро приехали на место, где во вторник ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, рассказала РИА Новости очевидица происшествия.
По словам собеседницы агентства, она и ее муж увидели раненого ребенка и вызвали ему скорую помощь.
"Да, оперативные службы приехали быстро", - сообщила очевидица.
На данный момент место происшествия оцеплено оградительной лентой, правоохранителей нет. На асфальте, несмотря на дождь, еще видны следы крови, предположительно, пострадавшего мальчика.
Накануне в подмосковном Красногорске
ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.