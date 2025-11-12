Глава Минздрава Британии опроверг слухи о его намерении сместить Стармера

ЛОНДОН, 12 ноя – РИА Новости. Британский министр здравоохранения Уэс Стритинг опроверг слухи о том, что он готовит переворот с целью смещения премьера Великобритании Кира Стармера с должности.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что, по мнению команды Стармера , Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера.

"Нет, и тот, кто распространяет это, слишком часто смотрит "Знаменитых предателей" (реалити-шоу на британском телевидении по типу игры "Мафия" - ред.)… Это неправда", - ответил он на вопрос журналиста Sky News, идет ли в Лейбористской партии борьба за власть.

Стритинг подтвердил, что он не будет требовать отставки премьера. Глава минздрава сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора касательно убийства американского президента Джона Кеннеди и высадки астронавтов на Луну . Он также напомнил, что это не первый раз, когда о членах партии распространяют порочащую информацию, напомнив про случаи бывшего лидера палаты общин Люси Пауэлл и министра жилищно-коммунального хозяйства Анджелы Рэйнер, которая ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов.

"По крайней мере, теперь они (недоброжелатели - ред.) задирают мальчиков", - добавил Стритинг.

Политик заверил, что он поддерживал Стармера с момента его избрания премьером.