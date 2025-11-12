Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следствие просит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлить арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, предварительное заседание по этому гражданскому делу прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.