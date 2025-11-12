Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС" - РИА Новости, 12.11.2025
09:58 12.11.2025
Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС"
Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС" - РИА Новости, 12.11.2025
Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС"
Следствие просит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлить арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бенефициару данной... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
екатеринбург
свердловская область
москва
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
свердловская область
москва
происшествия, екатеринбург, свердловская область, москва, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Москва, Алексей Бобров, Алексей Пьянков, Генеральная прокуратура РФ
Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС"

Следствие просит продлить арест главе и бенефицианту "Корпорации СТС"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следствие просит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлить арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Просят продлить арест. Заседание сегодня в 10.30 (8.30 мск – ред.) по Черных, в 16.00 (14.00 мск – ред.) по Боброву", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
10 октября, 13:59
В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на показаниях Смирнова".
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, предварительное заседание по этому гражданскому делу прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.
Алексей Бобров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Прокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"
31 октября, 19:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМоскваАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФ
 
 
