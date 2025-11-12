Следствие попросило продлить арест бенефициару "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следствие просит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлить арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Просят продлить арест. Заседание сегодня в 10.30 (8.30 мск – ред.) по Черных, в 16.00 (14.00 мск – ред.) по Боброву", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
10 октября, 13:59
В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на показаниях Смирнова".
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, предварительное заседание по этому гражданскому делу прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.