СКА на выезде проиграл "Салавату Юлаеву" в КХЛ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. У СКА шайбу забросил Рокко Гримальди (7-я минута). В составе "Салавата Юлаева" отличились Дин Стюарт (17) и Ильдан Газимов (32).
12 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
16:45 • Дин Стюарт
(Джек Родвальд, Девин Броссо)
31:02 • Ильдан Газимов
(Артем Набиев, Евгений Сорокин)
06:37 • Рокко Гримальди
(Тревор Мерфи, Пьеррик Дюбе)
СКА (26 очков) прервал свою трехматчевую победную серию в КХЛ и располагается на девятом месте в таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" идет на восьмой позиции на Востоке с 22 баллами.
В следующем матче чемпионата "Салават Юлаев" 17 ноября на выезде сыграет против ярославского "Локомотива", СКА днем ранее примет магнитогорский "Металлург".
В другом матче дня "Металлург" на своем льду обыграл "Ладу" со счетом 6:4 (2:2, 1:2, 3:0). В составе тольяттинского клуба голом отметился Антон Бурдасов. Для 34-летнего нападающего заброшенная шайба стала первой с декабря 2024 года в КХЛ и дебютной за "Ладу".