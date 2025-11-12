https://ria.ru/20251112/sk-2054563106.html
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом - РИА Новости, 12.11.2025
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом
Следователи в Ингушетии организовали проверку после публикации в соцсетях информации о похищении у местной жительницы двоих детей бывшим супругом, сообщило СУСК РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:43:00+03:00
2025-11-12T17:43:00+03:00
2025-11-12T17:43:00+03:00
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251106/pokhischenie-2053164934.html
https://ria.ru/20251004/arest-2046349860.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом
СК РФ проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом