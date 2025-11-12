Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом - РИА Новости, 12.11.2025
17:43 12.11.2025
СК проверит данные о похищении у жительницы Ингушетии детей бывшим супругом
Следователи в Ингушетии организовали проверку после публикации в соцсетях информации о похищении у местной жительницы двоих детей бывшим супругом, сообщило СУСК РИА Новости, 12.11.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после публикации в соцсетях информации о похищении у местной жительницы двоих детей бывшим супругом, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях местная жительница пожаловалась на то, что ее бывший супруг несколько месяцев назад похитил двух ее малолетних детей и не дает с ними общаться.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, содержащая сведения о том, что у местной жительницы бывший супруг похитил двух малолетних детей. По поручению руководителя следственного управления СК России по республике Ингушетия по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе местонахождение детей.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
