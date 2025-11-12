Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики

Иногда понимание потайных процессов большой политики приходит с совершенно неочевидной стороны. Svenska kraftnät, главный сетевой оператор Швеции, на сто процентов принадлежащий государству и напрямую подчиняющийся правительству, опубликовал официальное заявление. Суть его предельна проста. Швеция, расположенная в не самой теплой части Северного полушария, на всех парах мчится в грядущую зиму без резервов по электричеству.

Государственный шведский регулятор уведомляет соотечественников, что накануне прихода холодов согласно ежегодному регламенту был проведен стандартный тендер среди генерирующих компаний с целью создания маневрового резерва объемом 800 мегаватт. Его результаты ввергли Стокгольм в изрядное смущение вперемешку с тревогой — и не потому, что никто не откликнулся. Желающих поставлять электроэнергию шведам, особенно в северные регионы вроде провинций Вecтepбoттeн, Гecтpиклaнд или Хapьeдaлeн, где реальная зима начинается в октябре, а снег сходит к концу апреля, было предостаточно. Загвоздка в том, что все без исключения коммерческие предложения по стоимости мегаватт-часов оказались выше установленной законом планки. Причины давно известны, и основная из них это, конечно, резкое сокращение поставок российских энергоресурсов, что привело к давно описанным проблемам в экономике.

Вторая сложность заключается в том, шведское правительство во главе с Ульфом Кристерссоном в целом не против платить больше, но не может этого сделать, так как Швеция — уже 30 лет член ЕС , а нормативные документы союза строго запрещают закупку ресурсов по ценам выше рассчитанных порогов. Потому руководитель отдела рынка электроэнергии Svenska kraftnät заранее предупреждает шведов, что впервые в истории страну ждут отключения электричества, так как это будет необходимо для балансировки системы в дни наиболее сильных холодов.

Буквально пара размашистых мазков по энергетической картине Швеции.

Генерирующий сектор этой северной страны совершенно заслужено считается одним из самых экологичных и современных. Причина в том, что почти половину всей генерации обеспечивают гидроэлектростанции, благо с реками тут проблем нет. Средняя мощность шведских ГЭС чуть выше среднего и варьируется от 400 (ГЭС Messaure) до 600 (ГЭС Stornorrfors) мегаватт, но есть и гиганты — вроде гидроэлектростанции Harsprånget. Ее силовые машины имеют установленную мощность в гигаватт. Еще треть производства обеспечивают три АЭС — Forsmark, Oskarshamn и Ringhals, — на каждой из которых трудится по два атомных реактора. То есть без малого 70 процентов шведской электрогенерации — это источники, официально признанные безопасными для экологии.

Особенность в том, что все атомные электростанции и две трети плотин с самыми мощными турбинами расположены на юге страны. В целом это логично, так как на севере Швеции живет не так уж много людей и их нужды обеспечиваются либо внутренними перетоками, либо импортом. Сама Швеция ежегодно производит в среднем 160 тераватт-часов электричества и закупает за рубежом еще 7,3 тераватта. Вроде бы немного, но это тот случай, когда мал золотник, да дорог, ибо заменить его просто нечем. Географическое положение не изменить никакими указами и деньгами.

Больше всего электроэнергии Стокгольм закупает у Норвегии , оттуда в среднем перетекает 4,4 тераватт-часа в год, еще два продает Дания и замыкает тройку Финляндия с очень скромными 0,8 тераватт-часа. Данное удовольствие обходится королевскому бюджету в полмиллиарда долларов ежегодно.

Точнее, обходилось — ибо старых цен больше нет и в будущем не предвидится.

Представитель Svenska kraftnät говорит об этом прямо, предупреждая, что отныне отключения света в зимний период станут новой нормой, так как нормативные акты Евросоюза предельно забюрократизированы, оторваны от долгосрочной рыночной реальности и формируются не на основе соблюдения интересов стран-участниц, а исключительно в угоду политическим мотивам.

Собственно, если у кого-то были вопросы относительно того, почему Брюссель ведет себя так, как ведет, невзирая на полную нелогичность и откровенно вредительский характер предпринимаемых действий, то ответ перед вами.

Европейским союзом и Великобританией управляют не профессионалы-патриоты, а горлопаны-популисты, временщики, чьей программной задачей является не соблюдение интересов своих стран, а максимальное затягивание срока личного пребывания у рычагов власти и бюджетной кормушки. Поскольку реализуемый политический курс приводит к безработице, росту тарифов и увеличению налоговой нагрузки на работоспособную часть населения, то естественно, что это самое население от новой реальности совершенно не восторге. И потому сохранение при власти гарантируется только сплоченностью рядов, когда все шагают в ногу, а за малейшее вольнодумство полагается анафема и травля с применением всех доступных информационных инструментов.