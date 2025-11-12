Рейтинг@Mail.ru
Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики - РИА Новости, 12.11.2025
08:00 12.11.2025
Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики
Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики
Иногда понимание потайных процессов большой политики приходит с совершенно неочевидной стороны. Svenska kraftnät, главный сетевой оператор Швеции, на сто... РИА Новости, 12.11.2025
аналитика, швеция, евросоюз, ульф кристерссон, стокгольм (город), брюссель
Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики

Сергей Савчук
Сергей Савчук
Иногда понимание потайных процессов большой политики приходит с совершенно неочевидной стороны. Svenska kraftnät, главный сетевой оператор Швеции, на сто процентов принадлежащий государству и напрямую подчиняющийся правительству, опубликовал официальное заявление. Суть его предельна проста. Швеция, расположенная в не самой теплой части Северного полушария, на всех парах мчится в грядущую зиму без резервов по электричеству.
Государственный шведский регулятор уведомляет соотечественников, что накануне прихода холодов согласно ежегодному регламенту был проведен стандартный тендер среди генерирующих компаний с целью создания маневрового резерва объемом 800 мегаватт. Его результаты ввергли Стокгольм в изрядное смущение вперемешку с тревогой — и не потому, что никто не откликнулся. Желающих поставлять электроэнергию шведам, особенно в северные регионы вроде провинций Вecтepбoттeн, Гecтpиклaнд или Хapьeдaлeн, где реальная зима начинается в октябре, а снег сходит к концу апреля, было предостаточно. Загвоздка в том, что все без исключения коммерческие предложения по стоимости мегаватт-часов оказались выше установленной законом планки. Причины давно известны, и основная из них это, конечно, резкое сокращение поставок российских энергоресурсов, что привело к давно описанным проблемам в экономике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии
Вчера, 08:00
Вторая сложность заключается в том, шведское правительство во главе с Ульфом Кристерссоном в целом не против платить больше, но не может этого сделать, так как Швеция — уже 30 лет член ЕС, а нормативные документы союза строго запрещают закупку ресурсов по ценам выше рассчитанных порогов. Потому руководитель отдела рынка электроэнергии Svenska kraftnät заранее предупреждает шведов, что впервые в истории страну ждут отключения электричества, так как это будет необходимо для балансировки системы в дни наиболее сильных холодов.
Буквально пара размашистых мазков по энергетической картине Швеции.
Генерирующий сектор этой северной страны совершенно заслужено считается одним из самых экологичных и современных. Причина в том, что почти половину всей генерации обеспечивают гидроэлектростанции, благо с реками тут проблем нет. Средняя мощность шведских ГЭС чуть выше среднего и варьируется от 400 (ГЭС Messaure) до 600 (ГЭС Stornorrfors) мегаватт, но есть и гиганты — вроде гидроэлектростанции Harsprånget. Ее силовые машины имеют установленную мощность в гигаватт. Еще треть производства обеспечивают три АЭС — Forsmark, Oskarshamn и Ringhals, — на каждой из которых трудится по два атомных реактора. То есть без малого 70 процентов шведской электрогенерации — это источники, официально признанные безопасными для экологии.
Особенность в том, что все атомные электростанции и две трети плотин с самыми мощными турбинами расположены на юге страны. В целом это логично, так как на севере Швеции живет не так уж много людей и их нужды обеспечиваются либо внутренними перетоками, либо импортом. Сама Швеция ежегодно производит в среднем 160 тераватт-часов электричества и закупает за рубежом еще 7,3 тераватта. Вроде бы немного, но это тот случай, когда мал золотник, да дорог, ибо заменить его просто нечем. Географическое положение не изменить никакими указами и деньгами.
Больше всего электроэнергии Стокгольм закупает у Норвегии, оттуда в среднем перетекает 4,4 тераватт-часа в год, еще два продает Дания и замыкает тройку Финляндия с очень скромными 0,8 тераватт-часа. Данное удовольствие обходится королевскому бюджету в полмиллиарда долларов ежегодно.
Точнее, обходилось — ибо старых цен больше нет и в будущем не предвидится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
Представитель Svenska kraftnät говорит об этом прямо, предупреждая, что отныне отключения света в зимний период станут новой нормой, так как нормативные акты Евросоюза предельно забюрократизированы, оторваны от долгосрочной рыночной реальности и формируются не на основе соблюдения интересов стран-участниц, а исключительно в угоду политическим мотивам.
Собственно, если у кого-то были вопросы относительно того, почему Брюссель ведет себя так, как ведет, невзирая на полную нелогичность и откровенно вредительский характер предпринимаемых действий, то ответ перед вами.
Европейским союзом и Великобританией управляют не профессионалы-патриоты, а горлопаны-популисты, временщики, чьей программной задачей является не соблюдение интересов своих стран, а максимальное затягивание срока личного пребывания у рычагов власти и бюджетной кормушки. Поскольку реализуемый политический курс приводит к безработице, росту тарифов и увеличению налоговой нагрузки на работоспособную часть населения, то естественно, что это самое население от новой реальности совершенно не восторге. И потому сохранение при власти гарантируется только сплоченностью рядов, когда все шагают в ногу, а за малейшее вольнодумство полагается анафема и травля с применением всех доступных информационных инструментов.
Потому если единогласная "верхняя" политика Брюсселя кого-то не устраивает, то, как в старом анекдоте, это проблемы индейцев, а не шерифа. Надо держать строй.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
АналитикаШвецияЕвросоюзУльф КристерссонСтокгольм (город)Брюссель
 
 
