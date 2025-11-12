Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине

БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который так и не удалось решить его кабмину, об этом он заявил в первом после ухода с поста интервью изданию Zeit.