Рейтинг@Mail.ru
Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sholts-2054619763.html
Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине
Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2025
Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который так и не удалось решить его кабмину,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:32:00+03:00
2025-11-12T22:32:00+03:00
в мире
украина
германия
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223892_0:242:2529:1665_1920x0_80_0_0_8e5c69aef2c6295ab510bacdcdda010e.jpg
https://ria.ru/20251112/germaniya-2054587704.html
https://ria.ru/20251112/reuters-2054619178.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223892_271:0:2519:1686_1920x0_80_0_0_faf964faa86889e8c6a5f6240472e593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц
Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине

Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о помощи Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который так и не удалось решить его кабмину, об этом он заявил в первом после ухода с поста интервью изданию Zeit.
В ходе интервью Шольца спросили, можно ли было предотвратить раскол в его правительстве, который впоследствии привел к досрочным выборам.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине
Вчера, 18:41
"Если бы предложенный мной вариант - профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, - был принят", - ответил он.
Он напомнил, что кабмин прекратил работу по его инициативе, поскольку не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Украины и украинцев в Германии. По словам Шольца, альтернатива заключалась бы либо в сокращении расходов для граждан, либо в уменьшении инвестиций, для чего, по его мнению, не было оснований.
"Есть некая ирония в том, что теперь, благодаря внесенной после выборов поправке в основной закон (конституцию Германии - ред.), принятой ещё старым бундестагом, мы можем направить на инфраструктуру за двенадцать лет около 500 миллиардов евро, и - если грубо оценить - примерно столько же, 500 миллиардов, на оборону", - отметил Шольц.
Коалиционный договор текущего созыва кабмина предполагает послабления в области так называемого "долгового тормоза" - ограничений на взятие государственных заимствований. На данный момент кабмин канцлера Фридриха Мерца планирует увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ. Ранее в бюджете на 2026 год на эти цели было заложено 8,5 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине
Вчера, 22:26
 
В миреУкраинаГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала