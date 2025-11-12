Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, пострадали три пассажира, включая ребенка, сообщает городское управление МВД РФ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса: женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.