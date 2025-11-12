Рейтинг@Mail.ru
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
18:42 12.11.2025
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, пострадали три пассажира, включая ребенка, сообщает городское управление МВД РФ. РИА Новости, 12.11.2025
севастополь
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, пострадали три пассажира, включая ребенка, сообщает городское управление МВД РФ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса: женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.
По данным полиции, причиной ДТП стал легковой автомобиль Volkswagen, водитель которого не уступил дорогу при выезде со второстепенной на главную и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz.
"Состояние опьянения у водителей не установлено", - подчеркнули в полиции.
В свою очередь, в пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что ДТП произошло в районе города Инкерман. У пострадавших женщин, предварительно, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.
