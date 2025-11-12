https://ria.ru/20251112/sevastopol-2054588557.html
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, пострадали три пассажира, включая ребенка, сообщает городское управление МВД РФ. РИА Новости, 12.11.2025
Происшествия, Севастополь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Volkswagen Group, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Volkswagen Touareg, Mercedes
Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Севастополе, есть пострадавшие
В Севастополе 3 человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки