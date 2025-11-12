Рейтинг@Mail.ru
19:01 12.11.2025
Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер
Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер
в мире, сербия, евросоюз, оон, еврокомиссия
В мире, Сербия, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия
Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер

Мацут: Сербия выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз

© Sputnik / Лола ДжорджевичДжуро Мацут
Джуро Мацут
© Sputnik / Лола Джорджевич
Джуро Мацут. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Сербия выполнила 65% критериев для вступления в ЕС, еще 20-30% требований относятся в первую очередь к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств, заявил премьер Сербии Джуро Мацут.
"У нас 65% выполненных условий для вступления (в ЕС - ред.), но у некоторых стран процент выше. А 20-30% критериев связаны с политикой по отношению к третьим странам и санкциям… Политическая часть в отношении одной страны и одной ситуации разрастается до невиданных размеров, и те 65%, которые мы получили, сжимаются. А что произойдет, если будет достигнуто историческое соглашение между Россией и Украиной. Что тогда будем делать, исчезнут ли тогда этих 20-30% условий для нас?" - цитирует Мацута агентство Танюг.
Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС
15 октября, 13:03
Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС
15 октября, 13:03
Премьер Сербии добавил, что Россия - "традиционный друг, который защищает и понимают нашу ситуацию", потому что РФ проходила "некоторые периоды дезинтеграции и структурных перемен" в последние несколько десятилетий.
"Они определено понимают наше положение, как понимают и другие члены Совбеза ООН… Думаю, что у нас должен быть сбалансированный подход к Востоку и к Западу. С Западом мы больше связаны, это абсолютно ясно, но и о Востоке не можем забывать", - отметил Мацут.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
7 ноября, 13:23
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
7 ноября, 13:23
 
