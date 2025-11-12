Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер

БЕЛГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Сербия выполнила 65% критериев для вступления в ЕС, еще 20-30% требований относятся в первую очередь к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств, заявил премьер Сербии Джуро Мацут.