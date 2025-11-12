Рейтинг@Mail.ru
Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать
Футбол
 
10:47 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/semshov-2054408544.html
Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать
Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать
Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать
Работу главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Валерия Карпина и произошедшее с покинувшим столичный "Спартак" Деяном Станковичем нельзя...
2025-11-12T10:47:00+03:00
2025-11-12T10:47:00+03:00
футбол
россия
валерий карпин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568190307_0:0:523:294_1920x0_80_0_0_75bdd7a83dcbf55e10ec42e9b1dd28da.jpg
/20251112/match-2054399237.html
россия
россия, валерий карпин, спорт
Футбол, Россия, Валерий Карпин, Спорт
Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать

Семшов: ситуации Станковича в "Спартаке" и Карпина в "Динамо" нельзя сравнивать

Игорь Семшов
Игорь Семшов. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Работу главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Валерия Карпина и произошедшее с покинувшим столичный "Спартак" Деяном Станковичем нельзя сравнивать, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов.
По информации "Спорт-Экспресса", Карпина могут уволить из "Динамо" во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Отмечается, что в клубе недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний тренера.
«
"Ситуации с Карпиным и со Станковичем нельзя сравнивать. У одного клуба один подход, у другого - другой. Мы видели в свое время, как из "Краснодара" убирали (Владимира) Ивича, когда он шел на первом-втором местах. У "Динамо" еще есть шанс поправить ситуацию. За пятерку, конечно, сложно побороться. Но было понятно, что в первом сезоне после назначения Карпина команде будет тяжело бороться за золото. Надо собрать команду, привить свои требования, стабилизировать состав, а потом уже ставить большие задачи. Да, они сейчас ближе к зоне вылета, чем к лидирующей пятерке. Но они не вылетят. Мы просто сильно акцентируем на этом внимание. Они сильнее многих команд по составу, очки свои доберут. Сейчас "Динамо" нужна четкая, стабильная игра в обороне. Игроки допускают такие ошибки, после которых забиваются мячи", - сказал Семшов.
Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, подписав контракт до 2028-го. Он совмещает работу в клубе и сборной России.
Болельщики на товарищеском матче между сборными России и Кении. - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
