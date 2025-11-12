Семшов: ситуации Станковича и Карпина нельзя сравнивать

«

"Ситуации с Карпиным и со Станковичем нельзя сравнивать. У одного клуба один подход, у другого - другой. Мы видели в свое время, как из "Краснодара" убирали (Владимира) Ивича, когда он шел на первом-втором местах. У "Динамо" еще есть шанс поправить ситуацию. За пятерку, конечно, сложно побороться. Но было понятно, что в первом сезоне после назначения Карпина команде будет тяжело бороться за золото. Надо собрать команду, привить свои требования, стабилизировать состав, а потом уже ставить большие задачи. Да, они сейчас ближе к зоне вылета, чем к лидирующей пятерке. Но они не вылетят. Мы просто сильно акцентируем на этом внимание. Они сильнее многих команд по составу, очки свои доберут. Сейчас "Динамо" нужна четкая, стабильная игра в обороне. Игроки допускают такие ошибки, после которых забиваются мячи", - сказал Семшов.