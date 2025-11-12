Рейтинг@Mail.ru
Семин: назначение Ротенберга пойдет на пользу "Локомотиву" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
13:35 12.11.2025 (обновлено: 14:40 12.11.2025)
Семин: назначение Ротенберга пойдет на пользу "Локомотиву"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Назначение экс-футболиста "Локомотива" Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба пойдет на пользу команде, сказал РИА Новости бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
По информации портала championat.com, Ротенберг будет назначен новым генеральным директором клуба, сменив на этом посту Владимира Леонченко.
«
"Если такие перестановки будут, это пойдет на пользу клубу. Леонченко не справился со своей работой и не решил задачи команды. Это единственный человек, который ничего не выиграл, будучи у руля клуба. Также он не справился с "немецким десантом". Он поддерживал эту идею. А Ротенберг давно в клубе. Академия "Локомотива" при нем стала одной из лучших в стране. Он независимый человек, который хорошо знает футбольное хозяйство, потому что давно в футболе. Он играл и знает много нюансов. Борис очень трудолюбивый и хорошо знает свою профессию", - сказал Семин.
С 2024 года Ротенберг занимает должность заместителя генерального директора клуба.
Кафанов назвал Хайкина гордостью России
12 ноября, 13:28
 
