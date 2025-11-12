Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк в январе-октябре увеличил средства физлиц на 11 процентов - РИА Новости, 12.11.2025
10:09 12.11.2025
Сбербанк в январе-октябре увеличил средства физлиц на 11 процентов
Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона... РИА Новости, 12.11.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f26f78995b22666b52e7ad05ea04f401.jpg
Экономика, Сбербанк России
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-октябре выросли на 12,3%, а в октябре - на 2,4%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки выросли на 0,4% с начала года, а в октябре показали рост на 1,7%.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
