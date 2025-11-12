https://ria.ru/20251112/sanktsii-2054523828.html
Канада ввела дополнительные санкции против России
Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 12.11.2025
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны.
Как указано в заявлении МИД, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы
, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций".
В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников.
Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".